Tarsus'ta Sigarayı Bırakma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara sigarayı bırakma sürecine yönelik destek ve bilgilendirme yapıldı.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Yarenlik Alanında vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Gün boyunca alanda kurulan bilgilendirme noktasında, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara psikolojik danışman desteği sunulurken, bırakma sürecine rehberlik edecek bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında, sigara bağımlılığının yalnızca fiziksel değil aynı zamanda güçlü bir psikolojik boyutu bulunduğuna dikkat çekildi. Bırakma sürecinde doğru destek mekanizmalarına ulaşmanın önemi vurgulanırken, sağlıklı yaşam konusunda bilinç oluşturmayı hedefleyen çalışmada vatandaşların soruları yanıtlandı ve sigarayı bırakma yöntemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplum sağlığını önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.