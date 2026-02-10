Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, sağlıksız ürün sattığı tespit edilen bir kantin işletmecisine idari para cezası uyguladı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda bulunan kantinlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İkinci eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sıklaştırılan denetimlerde, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek unsurlar titizlikle inceleniyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde; menşei belli olmayan, merdiven altı üretim olarak tabir edilen, son kullanma tarihi geçmiş ya da bozulmuş ürünlerin satışa sunulup sunulmadığı denetlendi. Ayrıca kantinlerin genel hijyen durumu, gıda muhafaza şartları ve çalışan personelin temizlik kurallarına uyumu da kontrol edildi.

Denetimler sırasında, öğrenci sağlığını tehdit edebilecek nitelikte ürünlerin satışını yaptığı belirlenen bir kantin işletmecisine idari para cezası kesildi. Ruhsatı bulunmadığı tespit edilen bir kantin işletmesine ise eksikliklerini gidermesi için yasal süre tanındı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, çocukların sağlığının öncelikleri olduğunu belirterek, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Okul kantinlerinde satılan her ürün, hijyenik ve mevzuata uygun olmak zorundadır. Uyarılarımıza rağmen sağlıksız ürün satışına devam eden ya da eksiklerini gidermeyen işletmelere bir sonraki denetimlerde yasa gereği cezai işlem uygulanacaktır' dedi.

Sivaslıoğlu, belediye yönetiminin talimatları doğrultusunda öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.