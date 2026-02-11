AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mersin’de 30-31 Ocak 2026 tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, zarar gören vatandaşlara toplam 8,5 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

Sel felaketinden etkilenen çiftçi ve vatandaşların mağduriyetlerinin hızlı bir şekilde giderildiğini ifade eden Kıratlı, Mersin’de mağdur kimsenin bırakılmayacağını vurguladı. Yaşanan afetin siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini belirten Kıratlı, taşkınlarla mücadelede yerel yönetimlere de önemli sorumluluk düştüğünü söyledi.

“Tüm ekipler koordineli şekilde çalıştı”

Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini kaydeden Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

“Mersin Valiliğimiz koordinasyonunda DSİ, AFAD, Karayolları ve belediye ekiplerimiz sahada birlikte ve koordineli şekilde çalışmıştır. Taşkınlara anında müdahale edilmiş, ardından zarar tespit çalışmaları hızla tamamlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6 ilçemizde bin 700 haneye destek sağlanmıştır.”

6 ilçeye 8,5 milyon TL ödeme

Kıratlı, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Erdemli, Tarsus ve Mut ilçelerinde selden etkilenen toplam bin 700 haneye 8 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirterek, “Devletimiz dün olduğu gibi bugün de milletimizin yanındadır. Yaralar hızlı bir şekilde sarılmıştır” dedi.

“DSİ’nin ıslah çalışmaları sürüyor”

Dere yataklarındaki ıslah çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Kıratlı, DSİ ekiplerinin sahada aktif şekilde çalıştığını söyledi.

“Eğer DSİ tarafından düzenli ıslah çalışmaları yapılmamış olsaydı, yaşanan tablo çok daha ağır olabilirdi. Yapılan çalışmalar, zararın daha da büyümesini önlemiştir. Devletimiz hem vatandaşımızın yarasını sarıyor hem de zarar gören alanların yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

“Yerel yönetimlere büyük iş düşüyor”

Dere taşkınlarının Mersin’in uzun yıllardır süregelen bir sorunu olduğuna dikkat çeken Kıratlı, özellikle şehir merkezlerindeki imar uygulamalarına işaret etti.

“Dere yataklarının şehir dışındaki bölümlerinde ciddi bir sorun yok. Ancak şehir merkezlerinde dere yataklarının daraltılması ve imara açılması nedeniyle taşkınların yıllardır tekrarlandığını görüyoruz. Bu noktada yerel yönetimlerin gerekli sorgulamayı yapması gerekiyor. Yerel yönetimlere bu konuda büyük iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

Kıratlı ayrıca, destek sürecinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, Mersin Valisi Atilla Toros’a ve sahada görev yapan tüm kurum personeline teşekkür etti.