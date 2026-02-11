Mersin'de otoyolda trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri başkasında ait sahte avukat kimliği gösteren şahsı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin gişeleri yol kontrol noktası ile Tarsus batı gişelerinde yapılan uygulamalarda bin 649 araç ile bin 314 sürücü sorgulandı. Dron destekli denetimde sürücülerin emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kural ihlalleri kontrol edildi.

Denetimler sırasında ise başkasına ait sahte avukat kimliği ibraz eden 1 şahıs ise yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Öteyandan trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.