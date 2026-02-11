Mersin'de düzenlenen 'Dilde Telde Anadolu' konserinde, Anadolu'nun dört bir yanından türküler seslendirilirken, vatandaşlar ezgilere hep bir ağızdan eşlik etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Türk Halk Müziği Topluluğu, Kongre ve Sergi Sarayı'nda verdiği 'Dilde Telde Anadolu' konseriyle, Mersinlilere coşkulu bir akşam yaşattı. Anadolu mozaiğinin eşsiz ezgilerinin yansıdığı konserde Ankara'dan Antalya'ya, Konya'dan Kıbrıs'a kadar birçok yöreye ait parçalar seslendirilirken, sanatseverlerin türkülere hep bir ağızdan eşlik etmesi ise akşamı unutulmaz hale getirdi. Anadolu'nun birçok yöresinden onlarca parçanın Mersinlilerle buluştuğu akşamda, büyükşehir belediyesine mensup Türk Halk Oyunları Topluluğu'ndan dansçılar da sahne aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık yönetimindeki konserde, 'Salın da Gel', 'Eser Eser Sabah Yeli Kesilmez', 'Mağusa Limanı', 'Hastane Önünde İncir Ağacı', 'Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor', 'Ankara'da Yedik Taze Meyvayı' gibi sevilen türküler seslendirildi. Türkülerin ardından başlayan halay parçalarında ise vatandaşlar halay çekerek keyifli anlar yaşadı. Gecenin sonunda seslendirilen İzmir Marşı ile coşkulu bir kapanış gerçekleştirildi.

'Önümüzdeki süreçte etkinliklerimiz devam edecek'

'Dilde Telde Anadolu' konserinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını söyleyen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, 'Eşlikleriyle ve ritimleriyle bizimle olan tüm müzikseverlere, emeğimizi onurlandırdıkları için çok teşekkür ederiz. Türk Halk Müziği koromuzun konserleri devam edecek. Bunun yanında Kent Orkestramızın 13 Şubat'ta Ajda Pekkan şarkıları ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara özel yapacakları keyifli bir konser Mersinlileri bekliyor. Onları, yine salonlarımızı doldurmaya, bizi yalnız bırakmamaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Çok keyifli bir konser gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık, 'Seyircimizin ve orkestramızın enerjisi çok güzeldi. Coşkulu bir konser gerçekleştirdik. Genel olarak aldığımız enerji çok iyiydi. Bu enerjiyle birlikte orkestramız ve seyircilerimiz adına şunu söyleyebilirim ki; harika, dinamik, enerjik geçen bir konser yaşadık' diye konuştu.