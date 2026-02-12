Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mut Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek yaptığı açıklamada, 'İlçede etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 13 Şubat 2026 tarihinde 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı' dedi.

Kararın, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alındığı, hava koşullarına bağlı gelişmelerin takip edildiği ve gerekli görüldüğü takdirde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyarıda bulunuldu.