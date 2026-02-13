Mersin'in Toroslar ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alıp ücretini ödemeden kaçtığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna ön ve arka plakası bulunmayan araçla gelen şüpheli, yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Araç sahibi ve şüpheli şahsa toplam 53 bin 832 TL trafik cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.