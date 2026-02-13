Mersin'in Mut ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yol çalışmalar sonucu açıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası yolda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda ise toprak kaymaları meydana geldi. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ile kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarından sonra yol ulaşıma açıldı.

Dere Mahalle Muhtarı Bülent Yüksel, yoğun yağışlar nedeni ile kapanan yolun açıldığını belirterek, 'Mecbur kalmadıkça Pamuklu ve Dereköy Mahallesi yol güzergahını kullanmayalım' dedi.

Ayrıca ilçeye bağlı Özköy ve Kurtsuyu mahallelerinde meydana gelen sel taşkınlarını yetkililer yerinde inceledi. Etkisini artırması beklenen sağanak yağış nedeniyle çalışmaların devam ettiği sel sularının getirip kapattığı derelerde temizlik yapılmakta olduğu bildirildi.