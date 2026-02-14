Mersin'in Anamur ilçesinde din görevlileri, Ramazan ayı öncesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamında Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, müftülük personeli ve din görevlileri kan bağışında bulundu. Anamur Cumhuriyet Meydanında kurulan kan bağış merkezinde yapılan etkinlikte, vatandaşlara da bağış çağrısı yapıldı.

'Her türlü iyiliğin öncüsü olmaya çalışıyoruz'

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Ramazan ayına yaklaşırken yardımlaşma ve dayanışmanın daha da anlam kazandığını ifade ederek, 'Yüce Allah bizleri kan alanlardan değil, kan verenlerden eylesin. Her türlü hastalık ve beladan bizleri muhafaza buyursun. Kendimiz kan bağışında bulunduğumuz gibi vatandaşlarımızı da bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz' dedi.

Müftü Fidan, din görevlilerinin yalnızca cami hizmetlerinde değil, toplum yararına yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarında da öncü olmaya gayret ettiğini kaydetti.

Kampanya, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Anamur Temsilciliği ile Türk Kızılay Anamur Şubesi koordinasyonunda, din görevlilerinin katılımıyla 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yetkililer, kan bağışının düzenli yapılmasının önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları kan merkezlerine destek vermeye davet etti.