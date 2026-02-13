Mersin'in Mut ilçesine bağlı Çivi Mahallesi ile Söğütözü yaylasında etkili olan aşırı yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası Söğüt özü yayla yolu ile aynı yoldan ulaşımı olan Çivi Mahalle yolu ulaşıma kapatıldı. Bazı noktalarda ise toprak kaymaları meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediye iş makineleri ile kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.