Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Mersin'in Bozyazı ilçesinde sel ve su baskını riskine karşı ekipler alarma geçti.

Bozyazı Merkez Mahallesi'nde bulunan Sini çayında muhtemel taşma tehlikesine karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çay kenarına araç park edilmesine izin vermeyerek bölgeyi boşalttı. Yağışların aralıksız sürdüğü ilçede tüm kurumların sahada olduğu bildirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Ercan Baş, şu ana kadar Sini Çayında taşma yaşanmadığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini söyledi. Baş, Bozyazı Belediyesi ile İlçe Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nun gece boyunca arazide teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Geçmiş yıllarda Toroslar'ın etekleri, kanyonlar ve yaylalardan gelen suların aniden Sini Çayına ulaştığını hatırlatan Baş, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Karaisalı Mahallesi Gölgeli mevkiinde, Sini Çayının aktığı bölgeden de görüntüler kaydedildi. Yetkililer, yağışların sürdüğünü ve vatandaşların resmi uyarıları takip etmesi gerektiğini bildirdi.