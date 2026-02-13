U-14 Ligi B Grubu Play-Off karşılaşmalarında başarılı bir performans ortaya koyan Akdeniz Belediye Spor Kulübü U-14 Futbol Takımı, grubundaki maçların tamamlanmasına bir hafta kala liderliğini garantileyerek Türkiye Şampiyonası Bölge Finallerine katılma hakkı elde etti.

Mavi-beyazlı ekip, kritik mücadelede Tarsus Koray Kurt Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen genç futbolcular, sahadan 6-2'lik net bir galibiyetle ayrılarak hem liderliğini pekiştirdi hem de şampiyona biletini aldı.

Alınan bu sonuçla birlikte, ligin tamamlanmasına bir hafta kala zirvedeki yerini matematiksel olarak garantileyen Akdeniz Belediye Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası Bölge Finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

'Şampiyonaya çok iyi hazırlanacağız'

Akdeniz Belediye Spor Kulüp Başkanı Veysi Karamehmetoğlu, U-14 Ligi'ndeki mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Akdeniz Belediye Spor U-14 liginde yer alan takımımız, dokuz grupta 18 takımla Türkiye Şampiyonası Bölge Finallerine katılmak için mücadele etti. Play-Off'larda oynadığı 6 maçın 5'ini galibiyetle, 1'ini de mağlubiyetle tamamlayarak ligi 26 puanla lider bitirdi ve finallere katılma hakkı kazandı. Şampiyonaya çok iyi hazırlanacağız ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz' dedi.

Genç takımların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Karamehmetoğlu, futbolda kendini geliştiren oyuncuların gelecekte profesyonel kariyer yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.