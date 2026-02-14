Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, il genelinde etkili olan aşırı yağışların ardından merkez ve kırsal mahallelerde meydana gelen olumsuzluklara karşı gece saatlerinde de aralıksız müdahale etti. Teyakkuz halinde bekleyen belediye ekipleri, su baskınları, taşkın riski, yol çökmeleri ve devrilen ağaçlara karşı yoğun mesai harcadı.

Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışla birlikte oluşan riskli noktalara sevk edildi. Özellikle kırsal mahallelerde tıkanan dere yatakları iş makineleri yardımıyla açılarak suyun kontrollü akışı sağlandı ve olası taşkınların önüne geçilmesi hedeflendi.

Kırsalda köprü ve yol güvenliği sağlandı

Fen İşleri ekipleri, kırsal mahallelerden Puğkaracadağ Mahallesi'nde yağış nedeniyle yıkılan köprü çevresinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi şeritlerle kapattı. Anadolu, Adanalıoğlu ve Akdam mahallelerinde ise tıkanan dereler kepçe desteğiyle açılarak suyun tahliyesi sağlandı.

Müfide İlhan, Gündoğdu ve Çay mahallelerinde su baskını yaşanan evlerde motopomp cihazlarıyla tahliye çalışması yapıldı. Çöken veya zarar gören yollarda da işaretleme ve güvenlik önlemleri alınarak olası kazaların önüne geçildi.

Devrilen ağaçlara anında müdahale

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilçe genelinde devrilen ya da kırılma riski taşıyan ağaçlara müdahale edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren ağaçları kaldırırken, riskli dalları budayarak ulaşımın aksamamasını sağladı.

'Sahadayız, görevimizin başındayız'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığını belirterek, 'İlçemizde etkili olan aşırı yağışların ardından tüm ekiplerimizle sahadayız. Merkez ve kırsal mahallelerimizde oluşan olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Olası risklere karşı teyakkuz halindeyiz ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi.

Meteorolojik uyarıların yakından takip edildiğini belirten Şener, vatandaşlara zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin, hava koşulları normale dönene kadar sahadaki çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği bildirildi.