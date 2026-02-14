Mersin'de Ramazan ayı öncesinde zincir marketler ve gıda satışı yapılan işletmelerde denetimlerini artıran Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, raf-kasa fiyat uyumu ile ürünlerin son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde, işletmelerde ve özellikle zincir marketlerde denetimlerini artırdı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup-olmadığını inceledi. İndirime girmiş ürünlerde, indirimden önceki fiyat ile indirimli fiyatın doğru şekilde gösterilip gösterilmediğine de bakan ekipler, ürünlerden örnek alarak kasalarda barkot okutması yaptırdı.

Vatandaşların sağlıklı ve temiz gıda ürünlerine ulaşması ve satış fiyatlarında tutarsızlık oluşmaması için birçok noktada gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, gıda reyonlarında da ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Gelen ihbarları da değerlendiren Büyükşehir ekipleri, vatandaşların Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için denetimlerini aralıksız sürdürecek.

'Etiket fiyatıyla kasa fiyatını ve ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol ediyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Amiri Mehmet Durmaz, her zaman yaptıkları denetim ve kontrolleri Ramazan ayı öncesi de yaptıklarını belirterek, 'Özellikle reyondaki etiket fiyatıyla kasa fiyatını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız da reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark varsa, bunu alışveriş fişinde görebilir. Belediyemize en çok bu konuda şikayet geliyor. Vatandaşlarımız böyle bir fiyat farkı durumunda ellerindeki fişi saklayarak, Ticaret Müdürlüğü'nün 174 numaralı telefonunu arayıp ihbarda bulunabilirler. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alo 185' Teksin Çağrı Merkezi üzerinden de şikayetlerini bildirebilirler' dedi.