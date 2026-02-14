Tarsus'ta etkili olan sağanak yağışların ardından belediye ekipleri, su birikintileri, tıkanan yağmur suyu hatları ve bozulan yollara anında müdahale etti. İlçe genelinde 80'den fazla personel ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında olumsuzlukların büyük bölümü kısa sürede giderildi.

Tarsus'ta son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, su birikintileri ve zemin bozulmalarına neden oldu. Yağışın başladığı ilk andan itibaren Tarsus Belediyesi ekipleri, önceden oluşturulan acil müdahale planı doğrultusunda sahaya çıkarak ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ferahimşalvuz ve Ergenekon mahallelerinde biriken sular tahliye edilirken, Öğretmenler ve Yeşilevler mahallelerinde logar ve yağmur suyu hatlarındaki tıkanıklıklar giderildi. Kavaklı ve Şehitishak mahallelerinde su tahliye çalışmaları yürütülürken, Fahrettin Paşa ve Takbaş mahallelerinde yağmur giderleri temizlenerek suyun sağlıklı akışı yeniden sağlandı.

Altaylılar, Hürriyet ve Anıt mahallelerinde oluşan yol bozulmalarına müdahale edilirken Kırklarsırtı Mahallesi'nde bozulan yollara malzeme serimi yapıldı. Kaleburcu ve Şehitler Tepesi mahallelerinde biriken çamur ve hafriyat temizlenirken, Atatürk Mahallesi'nde yoğun yağışa karşı açma çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin koordinasyonuyla aralıksız sürdürüldü. İlçe genelinde oluşan olumsuzlukların büyük bölümü kısa sürede giderilirken, ekiplerin teyakkuz hali sürüyor.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Durmaz, Altaylılar Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek 'Alo 153' TİM hattına gelen ihbarların anlık olarak değerlendirildiğini ve müdahalelerin planlı şekilde sürdürdüğünü ifade etti.