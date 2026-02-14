Mersin'in Mut ilçesinde bir apartmanın 4. katından kamyonet kasasına düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç (17) 4.kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek park halindeki kamyonet kasasının kaput korumasının üzerine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı E.Ç., Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA