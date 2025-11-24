Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenledi.

Dernek lokalinde düzenlenen programda öğretmenler güzel vakit geçirdiler. Programda konuşma yapan Dernek Başkanı Mehmet Koca; "Saka-İskit medeniyetinin başlayarak Hun İmparatorluğu ve Göktürk Devleti ile başlayarak dünya üzerinde 120 yaklaşık Türk devleti kurmuş bir neslin ve medeniyetlerin kurulmasına uygarlıkların devam ettiren bilim insanlarının yetişmesini sağlayan yüce Türk eğitimcileri öğretmenleri Ertuğrul Ocağına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şunu belirtmek isterim ki ulusları ulus yapan onların eğitimde ve modernleşmesinde büyük fayda sağlayan fedakar, cefakar çok ulu bir kutlu vazifeyi yerine getiren siz değerli öğretmenlerimizdir. Bu amaç doğrultusunda sizlerin kutlu Öğretmenler Gününüzü Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği üyelerimiz adına kutluyor ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.