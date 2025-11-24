Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ve gazi yakınlarına yönelik Çini Kursu’nu başlattı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından hayata geçirilen ‘Sanata teşvik ve sanatla yaşam programı’ kapsamında düzenlenen kurs, şehit ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, çini sanatını öğrenirken sosyal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirme fırsatı buldu.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru için fedakârca görev yapan kahramanlarımızın emaneti olan ailelerimizi, sosyal ve kültürel yönden desteklemeyi amaçlayan bu program; geleneksel sanatlarımızı yaşatırken aynı zamanda katılımcılarımıza huzurlu, üretken ve anlamlı bir ortam sunmaktadır. Çini sanatının inceliği ve sabrı ile buluşan şehit ve gazi yakınlarımız, hem yeni bir beceri edinmekte hem de sosyal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmektedir. İl Müdürlüğü olarak, bu anlamlı yolculukta yanlarında olmaktan büyük onur duymaktayız" dedi.