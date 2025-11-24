Bilecik’te Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği toplantısı, Birlik Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yeni dönem planlaması yapıldı.

Toplantı, Bilecik Belediyesi Vadi Park Sosyal Tesisleri’nde üye belediye başkanları ve temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Su yönetiminin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemde yürütülecek faaliyetler ele alındı. Birliğin bütçesi ise görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Bilecik Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Olağan Meclis Toplantımızı ilçe belediye başkanlarımızın katılımlarıyla Vadipark Sosyal Tesislerimizde gerçekleştirdik. İş birliği, dayanışma ve ortak akılla hareket ederek bölgemizin su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak adına gerçekleştirdiğimiz ve tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiği toplantımızın şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.