Eskişehir’de düzenlenen Öz Şefkatli Ebeveynlik Atölyesi’nde velilere bilgilendirmede bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi yürütülüyor. Bu kapsamda, Öz Şefkatli Ebeveynlik Atölyesi düzenlendi. Atölye, ünlü oyuncu Sanem Yeles tarafından gerçekleştirildi. Bahse konu atölyeye katılan 20 veli, öz şefkat farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalara dahil oldu. Katılımcılar, kendilerine haksızlık etmeden zorluklarla baş edebilme becerilerini destekleyen drama temelli etkinliklerde aktif rol aldı.