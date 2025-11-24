İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi kapsamında, Edirne’den gelen şehit ve gazi aileleri Eskişehir’de misafir edildi.

Şehit ve gazi yakınlarını bir araya getirerek gönül bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan proje sayesinde kadınların ve genç kızların, ülkenin farklı bölgelerinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değerlerle buluşturulduğu belirtildi. Bu kapsamda Eskişehir’de misafir edilen 45 Edirneli şehit ve gazi yakını, Eskişehir’in köklü tarihini, eşsiz kültürel mirasını, müzelerini, doğal güzelliklerini ve şehir kimliğine yön veren önemli noktalarını yakından keşfetme imkânı buldu. Vali Yardımcısı Yakup Güney, öğle yemeğinde misafirlerle bir araya gelerek sohbet etti.