Erzurum’da öğrenciler, sınıflarını ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi’ye forma imzalatmak için adeta sıraya girdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesinde bulunan ve bu yıl yeni binasında eğitim ve öğretime başlayan Şehit Taha Nergiz İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarete öğrencilerin forma imzalatmak için sıraya girmesi damgasını vurdu.

Okul yöneticileri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi aldı. 1’inci ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali Çiftçi, öğrencilerle samimi, sıcak ve neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Bu arada bir öğrencinin forma imzalama talebini geri çevirmeyen Çiftçi, sınıftaki diğer öğrencilerin de benzeri isteklerini kırmadı.