Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin genel merkezi tarafından en başarılı ikinci şube ödülünü alan Erzurum Şubesi, 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısını yönetim kurulunun ve üyelerinin iştirakiyle tarihî Müceldili Konağı’nda tertip etti.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş büyük çoğunluğu öğretmen olan üyelerinin öğretmenler gününü kutlayarak toplantının açılışını yaptı. Başkan Ertaş, 2025 yılında şube olarak; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlıklar gibi kamu kurumlarıyla ortaklaşa yapılan faaliyetleri değerlendirdi. 2025 yılında bilhassa Âşık Kerem, Yunus Emre, kültür turizmi açısından Puşkin ve Redhouse’nin öne çıkarıldığı panel, konferans, hikâye anlatıcılığı ve şiir programlarını, EBB desteğiyle yayımladıkları "Aşık Kerem Erzurum’a Varanda" adlı kitabı, Dil ve Edebiyat, Kardelen Çocuk gibi dergilere kazandırdıkları yeni yazarları hatırlatan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş çevre illerde, ilçelerde ve merkez okullarda yapılan ve öğrencilere Türkçe şuuru, Türkçenin zenginliğini hatırlatan konferansların devam edeceğini söyledi. "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı"nın ve "Edebiyat Sokağı"nın açılmasıyla haftalık kültür ve edebiyat programlarının sayısının ve bu programlara teveccühün hızla arttığına dikkat çeken Başkan Ertaş EBB Başkanı Mehmet Sekmen’e şehrin kültür ve sanatına verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Hizmet binası olmadığı halde 2025 yılında TDED şubeleri arasında Türkiye’nin en çalışkan ikinci şubesi olmayı başardıklarını söyleyen Murat Ertaş, bu başarının, çok iyi bir yönetişimin doğal sonucu olduğunu vurgulayarak STK’lerde kurumsallaşmanın, kurumsal kimliğin önemine değindi. Toplantı sonunda TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş şube faaliyetlerinde yararlılık gösteren üyelere teşekkür belgesi takdim etti. Toplantı günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.