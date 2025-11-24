BTÜ’de yüksek lisans ve doktora öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. 449 mezunun keplerini attığı törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Mezunlarımızın tez çalışmaları rafta kalan değil; farklı ekosistemlerde karşılık bulan, değere dönüşen çalışmalar oldu. Bu yaklaşım, üniversitemizin araştırma kültürünü güçlü kılan en temel unsurdur" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) lisansüstünde mezuniyet heyecanı yaşandı. 449 doktora ve yüksek lisans mezunu için düzenlenen tören, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşti. Törene; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Çağlar, tüm mezunları tebrik ederek, BTÜ’nün bilimsel üretkenliğine ve lisansüstü eğitimin stratejik önemine dikkat çekti. Güney Marmara’nın tek teknik üniversitesi olarak birçok alanda özgün çalışmalar yürüttüklerini belirten Rektör Çağlar, lisansüstü öğrencilerin BTÜ’nün akademik gücünün temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"Lisansüstünde güçlü bir noktadayız"

"Lisansüstü öğrencilerimiz bizim gözbebeğimizdir" diyen Rektör Çağlar, "Nitelikli insan kaynağını geliştirmek, bilimsel rekabet gücünü artırmak ve ülkemizin geleceğine yön verecek araştırmaları desteklemek açısından lisansüstü eğitim kritik bir öneme sahip. BTÜ olarak bu alanda güçlü bir noktadayız. Öğrenci profilimizin yüzde 22’sini yüksek lisans, yüzde 3’ünü doktora öğrencilerinin oluşturduğu bir üniversite olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"Tez çalışmalarımız sahada fayda üretiyor"

2024-2025 akademik döneminde lisansüstünde toplam 449 mezun verdiklerini belirten Rektör Çağlar, üretimin ve bilimsel çıktının görünür olmasını çok önemsediklerini belirterek, "Biz rafta duran değil; hayata dokunan, sektöre katkı sunan projeleri önemsiyoruz. Baktığımızda bugün tez çalışmalarınız yalnızca akademik yayınlarda değil; sahada, üretim süreçlerinde, şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde ve inovasyon ekosisteminin her aşamasında somut karşılık buldu. Bu anlayış, üniversitemizin araştırma kültürünü güçlü kılan en temel unsurdur. Bu başarıların arkasındaki tüm hocalarımıza, emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca öğrencilerimize her aşamada destek olan ailelerine de minnetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu gurur yılların emeğinin sonucu"

BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Kaya ise "Bugün yaşadığımız gurur, hem geçmiş yılların emeğinin bir sonucu hem de geleceğe duyduğumuz inancın güçlü bir yansımasıdır. Hep birlikte ortaya koyduğumuz bu çaba, üniversitemizi başarı hikâyelerinin yazıldığı bir sahne hâline getiriyor. Mezunlarımızın 26’sının uluslararası öğrenci olması ise BTÜ’nün küresel niteliğini ve çeşitliliğini bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.

En başarılı doktora tezlerine ödül

Mezunlar adına konuşan Dr. Nazlı Deniz Ersöz ise yoğun bir emeğin ardından yaşadığı mezuniyet gururunu paylaşarak tüm mezun arkadaşlarını tebrik etti. Konuşmaların ardından başarılı doktora tezlerinin ödülleri takdim edildi. Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz danışmanlığındaki Dr. Safa Şenaysoy birinciliği, Dr. Öğretim Üyesi Doruk Erdem Yunus ve Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu danışmanlığındaki Dr. Ayten Nur Yüksel Yılmaz ikinciliği hak etti. Doç. Dr. Şeyma Duman ve Doç. Dr. Fatma Demirci danışmanlığındaki Dr. Büşra Mutlu ve Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah danışmanlığındaki Dr. Numan Yüksel ise üçüncülüğü elde etti. Tören, mezunların kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.