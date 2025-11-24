Tarsus Belediyesi, Hacıhamzalı ve Günyurdu mahallelerinde yürüttüğü yol bakım, reglaj ve yeni yol açma çalışmalarıyla kırsal bölgelerde ulaşım konforunu artırdı.

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde yol standardını yükseltmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hacıhamzalı ve Günyurdu mahallelerinde yürütülen yol bakım, reglaj ve yeni yol açma çalışmaları tamamlanarak bölge halkının ulaşım konforu artırıldı. Hacıhamzalı Mahallesi'nde 76 kamyon malzeme kullanılarak 2 bin 400 metrelik malzemeli yol bakımı gerçekleştirildi. Ayrıca 3 bin 800 metrelik alanda reglaj ve şarampol temizliği yapıldı; 90 metrelik yeni yol açılarak ulaşım ağı genişletildi.

Günyurdu Mahallesi'nde de ekipler tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. 36 kamyon malzeme ile 1.150 metrelik malzemeli yol bakımı yapıldı; 2 bin 500 metrelik malzemesiz reglaj çalışması tamamlanarak sürüş güvenliği artırıldı.

'Tarsus'un her mahallesine eşit hizmet götürmek için sahadayız'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yapılan yol düzenlemelerine ilişkin değerlendirmesinde, 'Tarsus'un her mahallesine eşit hizmet götürmek için sahadayız. Hacıhamzalı ve Günyurdu'da tamamladığımız yol düzenlemeleri, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli çalışmalar. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.