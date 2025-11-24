Muğla AFAD gönüllüleri, eğitim ve tatbikatların yorgunluğunu Yatağan'da attı. 'Gladyatörler Şehri' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret eden gönüllüler, kimi zaman zorlu doğa şartlarında süren mücadelelerine bu kez tarihle kısa bir mola verdi.

Afet ve acil durumlara karşı aldıkları eğitimlerle her an göreve hazır bekleyen AFAD gönüllüleri, bu kez farklı bir etkinlikte bir araya geldi. Muğla AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen kültür gezisinin durağı, Yatağan ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti oldu.

Genellikle arazideki arama kurtarma tatbikatlarında, doğa yürüyüşlerinde veya afet bölgelerindeki zorlu şartlarda görmeye alıştığımız AFAD gönüllüleri, bu etkinlikte farklı bir yönlerini ortaya koydu.

Etkinlik sloganı adeta 'Kimi zaman doğada hayat kurtaran, kimi zaman tarihin derinliklerinde iz sürenler' oldu. Gönüllüler, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait yapıların bir arada bulunduğu nadir kentlerden biri olan Stratonikeia'yı rehberler eşliğinde gezdi.

Antik tiyatrodan meclis binasına, Osmanlı dönemi taş döşeli yollardan köy meydanına kadar tarihin canlı tanığı olan sokakları adımlayan gönüllüler, kentin tarihi dokusuna hayran kaldı. 'Ölümsüz Aşkların ve Gladyatörlerin Şehri'nde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren ekip, hem Muğla'nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu hem de ekip ruhunu pekiştirdi.

Düzenlenen bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin, gönüllüler arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve motivasyonu artırdığı belirtildi. Zorlu görevlere hazırlanan ekipler, Stratonikeia gezisiyle moral depolayarak stres attı.