Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, coşkuyla kutlandı.

Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen kapsamlı salon programında coşkuyla kutlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarında öğretmenlik mesleğinin değeri vurgulandı. Programın kültürel bölümünde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Şehit Öğretmenlerimize İthafen' oratoryosu büyük beğeni topladı. Nursima Üzer'in seslendirdiği 'Ben Öğretmen Olmak İstiyorum' şiiri salonda duygu dolu anlar yaşattı. Öğretmen ailelerinin gönderdiği kutlama mesajları videosu ve öğrencilerin öğretmenlerine yönelik samimi ifadelerinin yer aldığı video izleyicilere sunuldu. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin Ant İçme Töreni, Şener Macit rehberliğinde gerçekleştirildi. Öğretmenler, mesleğin onurunu koruyacaklarına dair yemin ederek göreve resmen adım attı. Programın özel sürprizi ise Valilik tarafından öğretmenlere yönelik hazırlanan videonun paylaşılması oldu. Ardından öğretmenler arası masa tenisi, satranç, fotoğraf; veliler arası anı ve öğrenciler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 2025 yılında emekliye ayrılan öğretmenler Abdulsamet Tan ve Orhan Durman, Hizmet Şeref Belgelerini Vali Vekili İbrahim Gökmen'in elinden aldı.

Etkinlik, öğretmenlerden oluşan müzik grubunun hazırladığı Öğretmenler Günü özel konseri ile sona erdi.