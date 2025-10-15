Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silah ve tüfekler ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmada,

4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kesici alet, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca yine ekipler tarafından 10.56 gram esrar maddesi, 5 bin 405 TL ve 50 Euro ele geçirildi bildirildi. Toplam 3 şahıs hakkında ise adli işlemelere başlandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA