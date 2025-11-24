Bingöl’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent genelinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bingöl’de sis etkili oldu. Soğuk havanın etkisiyle sürücüler güçlük yaşarken, birçok aracın camları buz tuttu. Trafikte ilerleyen sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Özellikle ana arterlerde, şehir merkezi ve çevre yollarında sisin yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlamalar meydana geldi.

Yetkililer, sisli havalarda sürücülerin hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve farlarını uygun şekilde kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.