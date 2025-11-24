Kayseri 1. Amatör Küme’de 10. hafta maçları oynandı.

Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme’nin 10. haftasında toplam 10 karşılaşmada 44 gol atıldı. A Grubu’nda 25 puanla Kayseri Yolspor lider olurken, B Grubu’nda ise namağlup yoluna devam eden ve 28 puan toplayan Büyük Toramanspor liderliğini sürdürüyor. Bu sezon büyük heyecana sahne olan 1. Amatör Küme’de 11. hafta müsabakaları bu hafta sonu oynanacak. Telafisi olmayan maçların oynanmaya başladığı haftalarda hem üst sıralarda hem de alt sıralarda heyecan dorukta. Kayseri 1. Amatör Küme’de oynanan 10.hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde;

Güneşspor 3-1 K.Ülküspor

İsmail Okumuş FK 2-3 Kayseri Ömürspor

Sosun Birlikspor 1-3 Kayserigücü FK

Büyük Toramanspor 3-2 Bünyan Belediyespor

Sindelhöyük Yıldızspor 1-2 Kocasinan Yemlihaspor

Sungur FK 2-2 Yeni Erciyesspor

Buğdaylıspor 2-2 Tomarza Belediyespor

Kayseri Yolspor 2-0 Yeşilspor

Belsinspor 7-0 Gültepespor

1966 Turanspor 3-3 Sindelhöyükspor