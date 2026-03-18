Giresun'da serbest piyasada Ramazan ayı boyunca 250-260 lira bandında seyreden fındık fiyatı, bayram öncesinde düşüşe geçerek 240 liraya kadar geriledi. Giresun'da serbest piyasada işlem gören fındık fiyatlarında bayram öncesi düşüş yaşandı. Ramazan ayı boyunca 250 ila 260 lira arasında alıcı bulan fındık, son günlerde 240 liraya kadar gerileyerek dikkat çekti.

Serbest piyasadaki düşüşü değerlendiren fındık tüccarı Ahmet Ergün, fiyatların Ramazan ayında yükseldiğini ancak bayram öncesi gerilediğini belirtti. Ergün, 'Ramazan ayı dolayısıyla serbest piyasada fındık fiyatı 260 liraya kadar yükselmişti. Ancak bayram öncesinde yaklaşık 20 lira düşerek 240 liraya geriledi. Bundan sonra fındık fiyatlarında önemli bir yükseliş beklemiyoruz' dedi.

Yeni sezon beklentilerine de değinen Ergün, mevsim şartlarının üretim açısından olumlu seyrettiğini ifade ederek 'Mevsim şartları yeni sezon mahsulü için verimli geçiyor. Şubat ayında yapılan karanfil sayımlarının da iyi olduğu görüldü. Bundan sonra yeni sezon için ciddi bir zirai don afeti yaşanmadığı sürece, fındık fiyatlarının serbest piyasada 240 lira seviyelerinde stabil seyredeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bölgede fındık piyasasının seyrinin önümüzdeki süreçte hava koşulları ve rekolte beklentilerine bağlı olarak şekillenmesini bekliyoruz' diye konuştu.