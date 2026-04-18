TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Karabük İdmanyurdu'na 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Çotanak
Hakemler: Fuat Filiz, Levent Yeşilyurt, Kenan Gende
Giresunspor: Göktan, Emirhan, Mehmet, Şahin, Şenel Hami (İlker dk. 84), Cengizhan (Talha Enes dk. 46), Arda Cebeci, Arda Kılıç, Muhammet, Ahmet (Furkan Arda dk. 55), Mustafa Kuzey (Orçun Kaan dk. 79)
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
Karabük İdmanyurdu: Furkan Yasin, Mevlüt Han (Hasan Berke dk 90+1), Ahmet, Muhammet Emin, Mehmet (Mustafa dk. 46, Mustafa Arda (Furkan dk. 90+1), Mertcan, Samet, Tolga (Emirhan dk. 51), Caner Can, Kaan (Ebubekir (dk. 84)
Teknik Direktör: Ayhan Akdoğan
Gol: Kaan Erdoğan (dk. 42) (Karabük İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Tolga Köksal, Furkan Yasin Çevik (Karabük İdmanyurdu), Emirhan Şahin, Şahin Dik, Mehmet Alaeddinoğlu (Giresunspor)