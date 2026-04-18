Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, 'Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın hesabını gerekli yerlere sorduk. Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın 'Bizi şampiyon yapmazlar' duygusuna girmesine asla izin vermedik. Her seferinde 'Haklısınız' dediler. Eğer haklıysak neden gereği yapılmıyor? MHK'nın, camiamıza bir açıklama borcu var. Federasyon başkanımıza çağrı yapıyorum. Arka planda 'Haklısınız' demek yetmez. Bu ligin sahibi olduğunu göstermeniz gerekiyor' dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun nisan ayı olağan toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda gündem maddelerinin okunması ve görüşülmesinin ardından divan üyeleri talep ve görüşlerini aktardı. Daha sonra Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran toplantıda açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Saran, 'Eleştirilerini ve önerilerini dile getiren tüm divan kurulu üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada yapılan tüm değerlendirmeler bizim için kıymetli. İçinde bulunduğumuz dönem bizi doğal olarak sahaya, mücadeleye ve sezonun son virajına getiriyor. Yarıştığımız bütün kulvarlarda artık sonuçları görebileceğimiz, kritik bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, perşembe akşamı sahaya koyduğu inanç, karakter ve mücadeleyle final serisini son maça taşıdı. Bu mücadeleyle hepimize gurur yaşatan takımımıza yürekten kutluyorum. Son maçta da aynı inanç ve kararlılıkla sahada olacaklarına inancım tam. Kadın basketbol takımımız ise Euroleague finalinde Avrupa'nın zirvesine çıkabilmek için 3. kez sahaya çıkacak. Bu takımın bu kulübün geleneğine yakışır şekilde o kupayı ülkemize getireceğine inanıyorum. Yarın oynanacak iki final maçına da takımlarımıza başarılar diliyor, ortaya koyacakları mücadeleyle camiamızı bir kez daha gurur yaşatacaklarına yürekten inanıyorum. Sezon başından bu yana her branşta Çubuklu'yu taşıyan, bu forma için mücadele eden bütün sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sezon boyunca birlikte sevindik, kupalar kazandık. Yeri geldi kaybettik, birlikte üzüldük ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik. Bugün geldiğimiz noktada takımlarımız sonuna kadar yarışmakta ve her kupaya talip olmaya devam edecek. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alma dönemine geldik' ifadelerini kullandı.

'Bu ligin sahibi olduğunu göstermeniz gerekiyor'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşanan puan kaybı nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getiren konuşan Saran, 'Açık konuşayım kolay bir gece değildi. Uzun süre stattan çıkamadık, hiç uyumadık. Stadımızı dolduran on binlerce taraftarımız, milyonlarca Fenerbahçeli eminim ki bu geceyi uykusuz geçirdi. Çok üzüldük. Umutlandığımız, yaklaştığımız elimizin ucuna kadar gelmiş bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil. İnsan böyle günleri kolay atlatamıyor. Camia da bu günleri ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız ve önümüzde hala oynanacak 4 maç var. Yarış bitmedi. Şimdi yeniden başlama zamanı. Aynı inançla, aynı umutla, daha kararlı şekilde. Şu an aranızda, 'Hala ne umudundan bahsediyor' diye düşünen olabilir. Bu duygunun ne kadar gerçek olduğunu biliyorum. Biz bu inancı sadece bugün değil en zor zamanlarda da yaşadık. Puan farkı 7 olduğu zaman da, dün maç öncesi de aynı yerdeydik, bugün de aynı yerdeyiz. Çünkü bu takım düştüğümüz anlarda bile bize ayağa kalkmayı öğretti. Bundan 1 ay önce bize aynı şampiyonluğu kurdurtan takım 12 bin taraftarımızla birlikte sahaya çıktı. Dün ise kapasitesinin iki katına çıksaydı yine dolardı. Futbol böyle bir şey, tam bitti dediğiniz anda size yeniden fırsat verir. Bütün bir sezon da bize şampiyonluk hayalini kurduran takım da bu takım. Biz kendi duygularımızı ve kendi oyunumuzu konuşacağız. Bu sefer konuşacak başka şeyler de var. Hepimizin gözünün önünde yaşanan gol pozisyonu; gol öncesi faulle uzaktan yakından alakası olmayan pozisyona faul verildiğini gördük. Kırmızı kart verilmesi gerekirken, VAR'ın devreye girmesi gereken bir anda devreye girmediğini gördük. O pozisyonun devamında gelen golle çok ağır bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yoksa sadece Fenerbahçe bu ligin seyir zevkini arttıran bir unsur mu? Yeter, kimsenin emeğinin, kimsenin alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasını kabul edemeyiz. Biz ne sustuk ne de bir adım geri durduk. Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın hesabını gerekli yerlere sorduk. İşte bu noktada bilinçli bir tercih yaptık. Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın 'Bizi şampiyon yapmazlar' duygusuna girmesine asla izin vermedik. Daha önce bu duygu onlara kaybettirdi. Biliyoruz ki o andan itibaren sadece sahada rakiple değil kendi inancınla da mücadele edersin. Yoksa biz de daha öncekilerin yaptığı gibi bağırıp çağırmayı biliriz. Bu süreçte yaşananlarla ilgili gereken tüm konuşmaları yaptık. Her seferinde 'Haklısınız' dediler. Eğer haklıysak neden gereği yapılmıyor? MHK'nin camiamıza bir açıklama borcu var. Federasyon başkanımıza çağrı yapıyorum. Arka planda 'Haklısınız' demek yetmez. Bu ligin sahibi olduğunu göstermeniz gerekiyor' diye konuştu.

'Yeniden ayağa kalkıp yeniden savaşmak zorundayız'

Ligde kalan 4 haftada mücadelelerini sürdüreceklerini de sözlerine ekleyen sarı-lacivertlilerin başkanı, 'Oyuncularımız dün gece çok üzgündü. Efsane oyuncular dediğiniz oyuncuların zamanında soyunma odasında nasıl güldüklerini gördük. Dün takımın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz dün grupta 'Bütün sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum' mesajı gönderdi. Federasyon ve MHK'nin bu konuda gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bizim için kaybettik demek kolay. Bu takımı ben kurmadım demek kolay, dağılıp gitmek kolay. Tam da bu yüzden yeniden ayağa kalkıp yeniden savaşmak zorundayız. Bu duygunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Önümüzde 4 maç var ve bu 4 maçta hep birlikte aynı şeyi yapıp takımımızın yanında olacağız. Son maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Camiamızın aklında pek çok soru olduğunu biliyorum. Bu camia sahada dışında birçok gündemle baş başa kaldı. Zamanlaması tartışmalı konular oldu. Gereğinden fazla büyütülen tartışmalar oldu, yalanlar söylendi, yanlış bilgiler verildi. Ama ben ve arkadaşlarım 'Zamanı geldiğinde konuşuruz' dedik. Bizim de anlatacağımız çok şey var ama bugün, o gün değil. Bugün ihtiyacımız olan tek şey, camia olarak nasıl bir Fenerbahçe istediğimize karar vermemiz. Bunları Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olarak değil Fenerbahçeli Sadettin olarak söylüyorum. Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, ne zaman enerjimizi içeride tüketsek en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil, insanların yan yana durduğu zaman büyüdüğü bir yer. Kimsenin koltuk için bir başkasını aşağıya çekmesine gerek yok. Kimsenin haklı çıkmak uğruna Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır' şeklinde konuştu.

'Bu göreve bu takımı şampiyon yapmak için geldik'

Başkan Saran, yaptıkları her şeyin Fenerbahçe için doğru olduğuna inandıkları için yaptıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:

'Bugün dürüstçe kendimize bakalım. Biz gerçekten Fenerbahçe için mi mücadele ediyoruz yoksa birbirimize karşı mı mücadele ediyoruz. Yıllardır aynı tartışmalar, aynı döngü ve sonuç ortada. Artık başka bir şey deneme zamanı gelmiştir. Daha sakin kalmayı, daha çok birlikte yürümeyi, daha dingin akılla hareket etmeyi denememiz gerekiyor. Anlık tepkilerle değil aklımızla hareket etmeyi denememiz gerekiyor. İnanın Fenerbahçe hepimize yetecek kadar büyük, burada herkes için yer var. Ama bu birbirimizi tüketmeden mümkün. Bizim yarışmamız gereken tek yer saha. Bunu başardığımız gün zaten her şeyin nasıl değiştiğini hep beraber göreceğiz. Bunu söylerken önce kendimizden başlamamamız gerektiğini biliyorum. Göreve geleli 206 gün oldu. Camianın eleştirileri olur, 'Burada hata yaptın' dersiniz dinlerim, dikkate alırım. Hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Ama biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir karar yok. Bizim başımız dik. Bu kulüpte yapılan her işin, başlatılan her projenin kaydı var, hepsi ortadadır. O gün 'Kafanızda soru işareti varsa gelin birlikte bakalım' dedim, kimse gelmedi. Biz bu kulübün tüm tablolarını şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bu camiada herkese kapımız açık, bir merak varsa gelin birlikte konuşalım. Ama bunu yalanlarla, iftiralarla, dedikodularla tartışmanın manası yok. Biz burada aynı çatı altında birbirimize bakarak konuşacak bir camiayız. Ben ve yol arkadaşlarım bu göreve bu takımı şampiyon yapmak için geldik. Yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. Fenerbahçe iki başkan arasında 25 sene geçirdi diye bu yola çıktık. Fenerbahçe için çıktık. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Sezon sonunda her şeyi konuşacağız. Ama bugün önümüzde tamamlamamız gereken 4 maç var. Biz kendi payımıza düşeni sonuna kadar yapacağız. Dağılmadan götürmek zorundayız. Sonrasını hep birlikte konuşacağız.'