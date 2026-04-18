Yozgat'ta bu yıl 7. kez düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'na Türkiye'nin çeşitli illerinden 19 üniversite ile 24 kulüpten, kadın ve erkek toplam 448 sporcu katıldı.

Geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışmada ayrıca 'Tarih için bir ok at' teması kapsamında anlamlı atışlar da gerçekleştirildi.

Tarihi olaylara dikkat çekmek amacıyla sporcular, Malazgirt Zaferi için 10.71 santimetreden, İstanbul'un Fethi için 14.53 santimetreden ve Cumhuriyet'in ilanını simgelemek adına 19.23 santimetreden hedeflere ok attı. Organizasyonda amaçlarının geleneksel Türk okçuluğunu geliştirmek ve yaşatmak olduğunu belirten yetkililer, bu tür etkinliklerle nesillere aktarılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Sakarya Üniversitesi'nden yarışmaya katılan Azra Hocaoğlu, okçuluğun gençlere önemli kazanımlar sağladığını belirterek, 'Sakarya Üniversitesi'ndeki öğrencilere haftanın 3 günü eğitim ve antrenman gruplarımıza ders veriyoruz. Gençlere bu şekilde okçular teşvik ediyoruz. Okçuluk sadece bir spor değil, insana çok şey katan bir şey. Sabır katıyor, beklemeyi öğretiyor. Beklemeyi sonucundaki o hedefe varmanın hissini yaşatıyor gerçekten. Umarım herkes okçuluk dener' dedi.

Amasya Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü sporcusu Nuri Sert ise yarışmaya ikinci kez katıldığını ifade ederek, 'Amasya Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü adına geliyoruz. Kendi adıma bu yarışmaya ikinci katılımım. İlk madalyamı da okçulukta geçen seneki yarışmada katılıp almıştım. Heyecanlıyız, güzel bir yarışma ortamı bizi bekliyor. Hak ettiysek madalya da alıp dönmek istiyoruz. Yarışmacı arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz' diye konuştu.

Organizasyona katılan sporculardan Emirhan Çağatay Özenalp de etkinliğin gençler için önemli olduğunu aktararak, 'Gençlerimizi böyle geleneksel sporlara motive ettiği için, burayı organize ettiği için başta kulüp başkanımız olmak üzere hocalarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah her sene devamını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.