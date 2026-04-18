Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilere destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği fide dağıtımını bu yıl da sürdürüyor.

'Fideler Çoğalsın, Bereket Katlasın' sloganıyla gerçekleştirilecek fide dağıtımında, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydı bulunan çiftçilere toplam 300 bin adet fide teslim edilecek. Başvurular ise 20-24 Nisan tarihleri arasında alınacak. Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek olan destek programı kapsamında, Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden ve ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydı bulunan çiftçilerin başvuruları kabul edilecek. Başvurularla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0422 377 77 77 numaralı telefondan 4801-4803-4804-4806 dahili hatları üzerinden yetkililere ulaşabilecek. Fide dağıtımıyla birlikte Yeşilyurt'ta tarımsal üretimin daha da artması, çiftçilerin ekonomik olarak güçlenmesi ve yerel kalkınmanın hız kazanması hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, tarımsal kalkınmaya yönelik desteklerin artarak devam ettiğini belirterek, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Geçit, 'Tarım sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir kültürdür, bir yaşam biçimidir. Bizler de bu kültürü yaşatmak, üreticimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere daha verimli bir Yeşilyurt bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 'Fideler Çoğalsın, Bereket Katlasın' sloganıyla çıktığımız bu yolda, bu yıl toplam 300 bin adet fideyi, ÇKS kaydı bulunan çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bu fidelerin; üretimimizi artıracağına, çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğine ve Yeşilyurt'umuzun tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Fide dağıtımıyla hem üretimi teşvik edeceğiz hem de çiftçilerimizin maliyet yükünü azaltmış olacağız. Tarımsal kalkınmayı güçlendirmek ve bereketli topraklarımızdan daha fazla verim almak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz Bizler biliyoruz ki; güçlü bir şehir, güçlü bir tarımdan geçer. Üreten çiftçimizin desteklenmesi, sadece ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda geleceğe yapılan en değerli yatırımdır' diye konuştu.