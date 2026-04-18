Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ), merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33'üncü yılı dolayısıyla Yeşilyurt Yerleşkesi'nde 'Özallı Yıllar' konferansı düzenlendi.

Programa TBMM 24. Dönem Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Seddar Yavuz, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Burhan Gökçen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ünver, AK Parti İl Başkanı Av. Ali Bakan, İl Müftüsü Ramazan Dolu ile yerel yönetimlerin ve çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 'Turgut Özal Bir Vizyonun Hikâyesi' adlı belgesel gösterimiyle başlayan programda, Turgut Özal'ın devlet yönetimi, kalkınma anlayışı, özgürlük yaklaşımı ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki yeri çok boyutlu biçimde ele alındı. Malatya Turgut Özal Üniversitesinde gerçekleştirilen konferans, yalnızca bir anma programı değil; aynı zamanda Özal'ın düşünce ve siyasal mirasını yeniden değerlendirme zemini olarak öne çıktı.

'Turgut Özal'ın mirasını üreterek yaşatıyoruz'

Programın açılış konuşmasını yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Turgut Özal'ın yalnızca bir siyasetçi değil, güçlü teknik altyapıya sahip, dünyayı okuyan ve Türkiye'yi geleceğe hazırlayan vizyoner bir devlet adamı olduğunu ifade etti. Elektrik mühendisliği kökeninden gelen disiplinin, Özal'ın yönetim anlayışında rasyonel düşünceyi ve çözüm odaklı yaklaşımı öne çıkardığını belirten Bentli, Türkiye'nin üretim, teknoloji, girişimcilik ve kalkınma alanlarında attığı birçok adımda Özal'ın ortaya koyduğu vizyonun izlerinin bulunduğunu söyledi. Adını Turgut Özal'dan alan bir üniversite olarak onun mirasını yalnızca hatırlamakla yetinmediklerini vurgulayan Bentli, bu mirası üreterek, geliştirerek ve yenilik yaparak yaşatmaya gayret ettiklerini kaydetti. Üniversitenin son yıllarda öğrenci sayısı, akademik kadro, fiziki altyapı ve eğitim kapasitesi bakımından önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Bentli, Yeşilyurt Yerleşkesi'nin altyapı, çevre düzenlemesi ve yeni yapılarla daha nitelikli bir yükseköğretim ortamına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Bilimsel üretim ve Ar-Ge vurgusu

Konuşmasında üniversitenin araştırma-geliştirme kapasitesine de değinen Bentli, öğretim elemanlarının yürüttüğü 30'dan fazla projeyle 35 milyon TL'nin üzerinde dış kaynaklı finansman sağlandığını, ayrıca uluslararası projeler yoluyla da önemli düzeyde kaynak elde edildiğini söyledi. Öğrencilerin Ar-Ge ekosistemine aktif biçimde katılmasını önemsediklerini belirten Bentli, çok sayıda öğrenci projesinin destek almaya hak kazandığını, bunun da üniversitede proje kültürünün güçlendiğini gösterdiğini dile getirdi.

Bentli, akademik yayın performansı, ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yükseliş, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı yeni programlar ile akreditasyon süreçlerinde elde edilen sonuçların da üniversitenin gelişim kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Bugün gerçekleştirilen programın, bir yandan Turgut Özal'ın vizyonunu anarken diğer yandan genç araştırmacıları ve proje kültürünü teşvik eden anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

Rektör Bentli, Avrupa Birliği ve uluslararası fon kaynaklı projeler aracılığıyla üniversitenin araştırma kapasitesini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini ifade etti. IPA III Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 'İklim Direncini Artırma: Malatya'da Yerel Uyum ve Azaltım için Akıllı Tarım Çözümleri' projesi başta olmak üzere yürütülen diğer dört uluslararası proje ile birlikte üniversiteye yaklaşık 1,7 milyon Euro'nun üzerinde kaynak kazandırıldığını belirten Bentli, bilimsel üretimde de önemli bir ivme yakalandığını vurguladı. Bentli, 2025 yılı itibarıyla Web of Science kapsamındaki yayın sayısının 400'ü aştığını, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 62 artış gösterdiğini, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 130'u aşan yayın sayısıyla bu yükselişin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti. Elde edilen başarıların URAP sıralamasına da yansıdığını ifade eden Bentli, üniversitenin son dört yılda 43 basamak yükselerek 109'uncu sıraya ulaştığını söyledi.

'Turgut Özal, yakın siyasi tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden biridir'

Rektör Bentli'nin ardından konuşan Cemil Çiçek, konuşmasının başında vefa ve kadirşinaslık kavramlarının toplumları ayakta tutan temel değerler arasında yer aldığını belirtti. Bu tür anma programlarının yalnızca bir hatırlama faaliyeti olmadığını, aynı zamanda geçmişi doğru anlamaya ve bugünü daha sağlıklı değerlendirmeye imkân sunduğunu ifade eden Çiçek, Turgut Özal'ın Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde çok özel bir yerde durduğunu söyledi. Çiçek, yaklaşık 60 yıllık siyasi tecrübesine dayanarak Özal'ı, 'yakın siyasi tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden biri' olarak niteledi.

Çiçek, Türk milletinin son yüzyıldaki en önemli üç kazanımının Millî Mücadele, Cumhuriyet ve demokrasi olduğunu vurgulayarak, bu üç temel değerin doğru anlaşılmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi. Turgut Özal'ın da bu tarihi birikim içinde, Türkiye'nin değişim ve dönüşüm sürecinde belirleyici roller üstlenen liderlerden biri olduğunu belirten Çiçek, onun sadece bir siyasetçi değil bürokrasi, özel sektör, dış tecrübe ve siyaseti bir araya getiren çok yönlü bir devlet adamı olduğunu söyledi.

'Hayatın içinden gelen bir liderdi'

Konuşmasında Turgut Özal'ın 'hayatın içinden gelen' bir lider olduğuna özel vurgu yapan Çiçek, Özal'ın Devlet Planlama Teşkilatı'ndan Başbakanlık Müsteşarlığına, özel sektörden siyasete uzanan tecrübesinin, Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve imkânlarını gerçekçi biçimde analiz etmesini sağladığını ifade etti. Bu yönüyle Özal'ın, devletin imkanlarını tanıyan, toplumsal sorunları sahici biçimde gören ve çözüm üreten bir lider olduğunu dile getiren Çiçek, onun kuru sloganlarla değil, somut hedefler ve icraatlarla öne çıktığını kaydetti.

Çiçek, Turgut Özal'ın gelecek tasavvuruna sahip bir siyaset adamı olduğunu belirterek, Türkiye'nin 'çağ atlaması' gerektiği yönündeki söyleminin basit bir slogan değil, kapsamlı bir kalkınma hedefi olduğunu söyledi. Özal'ın bu hedefi üç temel özgürlük üzerinden tanımladığını ifade eden Çiçek, bunların fikir ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ile teşebbüs özgürlüğü olduğunu belirtti. Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde bu üç alanın kurumsallaşmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özgürlükler, kalkınma ve dönüşüm Vurgusu

Cemil Çiçek, düşünce ve ifade özgürlüğünün toplumsal gelişmenin temel şartlarından biri olduğunu, yasakçı anlayışların ise toplumsal huzuru zedelediğini söyledi. Din ve vicdan özgürlüğünün de insan onurunun ayrılmaz parçası olduğunu dile getiren Çiçek, çağdaş bir toplumun ancak özgürlük alanlarını genişleterek güçlenebileceğini ifade etti. Teşebbüs özgürlüğünün ise ekonomik kalkınmanın, girişimciliğin ve üretim kapasitesinin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Çiçek, Turgut Özal'ın bu yaklaşımının Türkiye'de önemli kırılmalar oluşturduğunu söyledi.

Özal'ın ideolojik bir siyaset dili yerine sorun çözen bir yönetim anlayışını benimsediğini kaydeden Çiçek, onun devlet yönetiminde pratik sonuçlar üreten, çözüm odaklı ve cesaret sahibi bir profil çizdiğini vurguladı. Konuşmasında Özal'ın toplum tarafından 'dindar, sivil ve demokrat' bir lider olarak hatırlandığını ifade eden Çiçek, bu tanımlamanın da söz konusu üç özgürlüğün toplumsal karşılığı olarak okunabileceğini söyledi.

'Propagandaya değil olguya bakın'

Konuşmasının sonunda gençlere de seslenen Cemil Çiçek, kişileri ve dönemleri değerlendirirken propagandaya değil, somut olgulara ve ortaya konulan eserlere bakılması gerektiğini söyledi. Turgut Özal'ın çalışan, üreten ve eser bırakan bir devlet adamı olduğunu belirten Çiçek, genç kuşakların da Türkiye'nin geleceğini üretim, sorgulama, bilim ve proje geliştirme iradesiyle inşa etmesi gerektiğini ifade etti.

Konferansın sonunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit tarafından konuşmacı Cemil Çiçek'e hediye takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.