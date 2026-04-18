Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı için İzmir'de anma programı düzenlendi. Programa Ortaylı'nın ailesi de katıldı.

İzmir Kitap Fuarı kapsamında, Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphanesi önünde düzenlenen programa Ortaylı'nın kardeşi Nuriye Ortaylı, kızı Tuna Ortaylı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır katılım gösterdi. Programda konuşan Tuna Ortaylı, babasının İzmir'e her zaman ayrı bir sevgisi olduğunu belirtti. Babasının hayata karşı dev bir merakı olduğunu ifade eden Tuna Ortaylı, 'Merakıyla hareket etmeyi, gezmeyi çok önemsiyordu' dedi.

'Renkli bir kişilikti'

Prof. Dr. Ortaylı ile gezi arkadaşı olduklarını ve dünyanın çeşitli yerlerine gittiklerini aktaran Tuna Ortaylı, 'Gezi arkadaşı olarak da eğlenceli bir insandı. Benim için çok kıymetli anlardı. Bunların yaşanmış olması mutluluk veriyor, bir daha olmayacak olması da burukluk ama yaşamış olduklarımız yanımıza kar. Renkli bir kişilikti' diye konuştu.

'Yaşarken sevildiğini görebildi'

Babasının medyada görüldüğü gibi gerçek hayatta da aynı karaktere sahip olduğunu vurgulayan Tuna Ortaylı, 'Hayatı büyük yaşayan, büyük kahkahalı, eğlenceli bir insandı. Böyle insanlar her zaman ne kadar sevildiklerini yaşarken görme şansına erişemiyorlar. Sizler sayesinde babam bunu ölmeden görebildi. Kendi ismine adanmış bir kütüphanenin olması bile çok önemli' ifadelerini kullandı.

'Kitaplar hayatının merkeziydi'

Kardeşi Nuriye Ortaylı ise Prof. Dr. Ortaylı'nın kitapları çok sevdiğini, evini ve hayatını kitaplara göre düzenlediğini söyledi. Kütüphanenin çok anlamlı olduğunu ifade eden Nuriye Ortaylı, 'Yaşarken açılmış olması da ayrı bir hoşluk. Kendi adına bir kütüphane olduğunu gördü, bu çok iyi oldu. İlber, bilginin tek kaynağı olarak kitabı gören biri değildi. Anadolu'yu ve dünyayı karış karış dolaşırdı. Her kesimden insanlarla konuşurdu' dedi.

'Topluma bağlayan şey seyahatti'

Prof. Dr. Ortaylı'nın insanları merak edip fikirlerini öğrenmeye çalıştığını belirten Nuriye Ortaylı, 'Beslenme kaynaklarından birisi, onu topluma bağlayan şeylerden biri buydu. Bir ikincisi de seyahatti. Seyahatleri çok önemliydi' diye konuştu.

Eşsiz üslubuyla kabul gördü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kendine has ve şahsına münhasır bir üslubu olduğunu kaydetti. Yıldır, 'Bilgilerin güncellenmesi, günümüze taşınması ve günümüzde anlamlı bir değer kazanması için çok fazla gayret gösteren ve o eşsiz üslubuyla da toplumda çok büyük kabul gören bir insandı' dedi.