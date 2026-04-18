Malatya'da komşusuna av tüfeğiyle ateş açan şahıs tutuklandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre devam eden davaları bulunan A.Z. ile komşusu M.Ö. arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine A.Z., evlerinin bahçesinde bulunan komşusu M.Ö. ile eşi ve 9 yaşındaki oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. Silah sesleri üzerine M.Ö. ve ailesi panik içerisinde evlerine kaçarken olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce A.Z. olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Z.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Daha sonra yeniden gözaltına alınan şahıs tutuklandı.