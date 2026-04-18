Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Babicka'nın ceza sahası içi sol tarafından çizgiye kadar indikten sonra içeri çevirdiği topu kaleci Jankat, ön direkte kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Savunmada Umut Meraş son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada Verde'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanında seken meşin yuvarlağı Serginho, uzak direkte kafayla tamamladı. Kaleci Jankat ve savunmada Umut'un müdahalesi rağmen top ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Calegari'nin sağ taraftan pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Grbic, soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada Umut'un pasında topla buluşan Metehan'ın sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra içeri çevirdiği meşin yuvarlak, Karagümrük savunmasında Kranevitter'in ters vuruşunda ağlara gitti. 1-1

44. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan pasında topu alan Legowski, yay üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Barcın, Kerem İlitangil

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Daniele Verde, Matias Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Shavy Babicka (Tiago Çukur dk. 33), Sam Larsson, Serginho

Yedekler: Furkan Bekleviç, Fatih Kurucuk, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, Berkay Özcan, Burhan Ersoy, Barış Kalaycı, Ahmed Traore

Teknik Direktör: Aleksander Stanojevic

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Luccas Claro, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Charles-Andre Raux Yao, Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Bedirhan Özyurt, Diabel Ndoye, Talha Ülvan, Berhan Kutlay Şatlı, Jerome Onguene, Arda Yavuz, İsmaila Manga, Lenny Pintor, Abdou Sy

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Seginho (dk. 16) (Fatih Karagümrük), Kranevitter (dk. 39 k.k.), Mateusz Legowski (dk. 44) (Eyüpspor)

Sarı kart: Taşkın İlter (Eyüpspor)

Kaynak: İHA