Kadınlar Euroleague finalinde yarın 12 yıl sonra Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe yarın TSİ 21.00'de İspanya'nın Zaragoza şehrinde bulunan Prens Felipe Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Yarı finalde sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Spar Girona'yı 76-59 yenerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar da ev sahibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finale çıktı.

12 yıl sonra finalde derbi heyecanı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de daha önce 2014 yılında Rusya'da oynanan finalde karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 69-58 mağlup ederek, bu kupayı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de bugüne kadar 2 kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. Sarı-lacivertliler, 2023 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe 7, Galatasaray da 2. kez finalde mücadele edecek.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 82.6 sayı, 36.9 ribaund ve 25.4 asist ortalamasıyla mücadele erken, Galatasaray da 74.9 sayı, 40.9 ribaund ve 19.2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Iliana Rupert 15.7 sayı, sarı-kırmızılılarda ise Dorka Juhasz 12.8 sayı ortalamasıyla takımına katkı veriyor.