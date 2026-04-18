Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Euroleague'de 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Galatasaray'ın Macar basketbolcusu Dorka Juhasz seçildi.

Kadınlar Euroleague'de 2025-2026 sezonunun ödülleri belli oldu. Zaragoza'daki Edificio Pignatelli'de gerçekleşen etkinliğe FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ve FIBA Avrupa ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok katıldı.

Sezon ödüllerinin kazananları, Kadınlar Euroleague başantrenörleri, oyuncuların, medya mensuplarının ve taraftarların oylarının birleştirilmesiyle belirlendi.

Bu seneki MVP ödülü Galatasaray'dan Dorka Juhasz kazandı ve bu ödülü kazanan ilk Macaristanlı oyuncu oldu. 26 yaşındaki oyuncu ayrıca ödülün şimdiye kadarki en genç kazananı oldu ve maç başına 12.8 sayı üretirken sahadan yüzde 52 isabetle oynayıp 16.8 performans verimlilik puanına ulaştı.

Törende, FIBA Kadınlar Euroleague'de yılın birinci, ikinci ve üçüncü en iyi 5'leri de açıklandı. Birinci takımda; Fenerbahçe'den Julie Allemand, Iliana Rupert ve Emma Meesseman, Basket Landes'tan Leila Lacan ve Galatasaray'dan Dorka Juhasz yer aldı.

İkinci takım ise Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Murjanatu Musa (Basket Landes), Jessica Shephard (Beretta Famila Schio) ve Mariam Coulibaly'den (Casademont Zaragoza) oluştu.

Kadınlar EuroLeague üçüncü en iyi beşinde ise, Kayla Mc Bride (Fenerbahçe), Helena Pueyo (Casademont Zaragoza), Awak Kuier (Galatasaray), Juste Jocyte (Spar Girona), Kaila Charles (Umana Reyer Venezia) yer aldı.

Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle:

Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahçe)

Yılın en iyi genç oyuncusu: Leila Lacan (Basket Landes)

Yılın koçu: Julie Barennes (Basket Landes)

Sezonun en iyi oyunu: Marine Johannes (Galatasaray)

Kulüp mükemmeliyet ödülü: Fenerbahçe

Sportif miras ödülü: Ann Wauters