Türk Hava Yolları ile Galataport İstanbul, kruvaziyer turizmi konseptli Seatrade Cruise Global Fuarı'na ikinci kez birlikte katıldı.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları ile dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul, 13-16 Nisan 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde düzenlenen Seatrade Cruise Global kapsamında ortak stantta yer aldı.

Hava yolu ile liman operasyonlarını entegre eden 'İstanbul Modeli'

2025 yılında Türkiye'ye gelen 2,1 milyonu aşkın kruvaziyer yolcusu, sektörün yakaladığı güçlü ivmeyi ortaya koyarken; bu doğrultuda, İstanbul'un kruvaziyer operasyonlarında 'ana liman' konumunun güçlendirilmesi stratejik önem taşıyor. Bu konumu güçlendiren en önemli unsurlardan biri ise hava yolu bağlantı gücü ile liman operasyonlarının entegre şekilde çalışmasına dayanan 'İstanbul Modeli' olarak öne çıkıyor. Bu model, İstanbul'u yalnızca bir uğrak noktası değil, kruvaziyer yolculuklarının başlangıç ve bitiş merkezi haline getiriyor.

İki güçlü marka, daha fazla gemi şirketinin İstanbul'u rotalarına dahil etmesi hedefiyle bu yıl da fuarda birlikte yer alırken; Türk Hava Yolları güçlü uçuş ağı ve küresel bağlantı kapasitesini özellikle kruvaziyer yolcularının önemli bir bölümünü oluşturan Amerika pazarındaki turizm profesyonelleri ve yatırımcılarına tanıttı. Bu iş birliği, kısa vadeli büyümenin ötesinde, İstanbul'un kruvaziyer turizminde küresel ölçekte bir merkez olarak konumlanmasına yönelik uzun vadeli vizyonu da yansıtıyor.