Klasik müziği modern enerji ve rock ritimleriyle yeniden yorumlayarak dünya çapında üne kavuşan crossover piyanist Maksim, 'Segmenti Dünya Turnesi (Segmenti World Tour)' kapsamında 5 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 5 milyondan fazla albüm satışına ve sayısız altın-platin plak ödülüne ulaşan Maksim Mrvica, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerin karşısına çıkacak. Klasik repertuvarı sinematik bir anlatım ve güçlü bir sahne performansıyla sunan Maksim, dinleyicilere kapsamlı müzik deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

İstanbul'da sahne alacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Maksim, 'Segmenti World Tour ile en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul'a geleceğim için çok heyecanlıyım. Orkestram ile birlikte yeni albümümden parçalar çalacağız, aynı zamanda en sevilen hit şarkılarımı da dinleyicilerimizle buluşturacağız. Harika bir gösteri sizleri bekliyor, umarım bu özel gecede birlikte oluruz' dedi.

Maksim, İstanbul konserinde 12. stüdyo albümü olan Segmenti'deki eserlerin yanı sıra kariyerine damga vuran performanslara da yer verecek. Konser programında Frederic Chopin, Sergey Prokofyev ve Pyotr İlyiç Çaykovski gibi klasik müziğin efsanevi bestecilerinin eserleri yer alırken, Queen ve ABBA gibi ikonik grupların parçaları sanatçının kendine özgü yorumuyla yeniden hayat bulacak. Ayrıca dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği 'Exodus', 'Pirates of the Caribbean (Karayip Korsanları)' ve 'Game of Thrones' gibi dünyaca ünlü eserlerin müzikleri de sahnede icra edilecek.

