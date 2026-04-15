Bölgesel gerilimin tırmanması üzerine güvenlik tedbirlerinin artırıldığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı sakinliğini koruyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede yükselen tansiyonun ardından, sınır hatlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Türkiye-İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda ticari araç trafiği sürerken, günübirlik yolcu geçişlerine kısıtlama getirildi. Güvenlik gerekçesiyle genel geçişlerin durdurulduğu sınır kapısında, mağduriyet yaşanmaması adına karşılıklı 'güvenli geçiş' işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda, İran'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye girişine, Türkiye'deki İran vatandaşlarının ise ülkelerine dönmelerine kontrollü şekilde müsaade ediliyor.

Bölgedeki gelişmelere paralel olarak sınır hattında sessizlik hakim olurken, sınırın sıfır noktasında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının devriye uçuşları ise aralıksız sürüyor.

Bölge esnafından Yakup Büyüksu, 'Yaşanan gerilim nedeniyle sınır kapısında güvenlik amaçlı kısıtlamalar uygulandı. Şu an yolcu trafiği oldukça az, kapı sakinliğini koruyor. Günübirlikçiler dışındaki geçişler kontrollü yapılıyor. Temennimiz bu sürecin en kısa sürede sona ermesi ve düzenin normale dönmesidir' dedi.