Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kayseri Kitap Fuarı, 17-26 Nisan tarihleri arasında milyonlarca kitabı ve yüzlerce yazarı kitapseverlerle buluşturacak.

Kültür ve sanat yatırımlarıyla dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kitap organizasyonları arasında gösterilen Kayseri Kitap Fuarı'na 8'inci kez ev sahipliği yapıyor. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenecek fuar, 17 Nisan'da kapılarını açacak. Kitapseverlerin merak ve heyecanla beklediği fuar, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sun Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleşecek fuar organizasyonu, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla istikrarlı büyümesine devam ediyor. İlk yılında 582 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuar, ikinci yılında 672 bine, üçüncü yılında 798 bine ulaştı. Dördüncü yılda 815 bin 119, beşinci yılda 935 bin 638 ziyaretçi ağırlayan organizasyon, altıncı yılda 1 milyon 39 bin 93, yedinci yılda ise 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçi sayısı ile önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri'nin kitaba olan yoğun ilgisini ortaya koyan bu tablo, fuarın sadece yerel değil ulusal ölçekte de güçlü bir marka haline geldiğini gösteriyor.

Bu yıl merhum akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına ithaf edilen fuarda; yüzlerce yayınevi ve yazar ile milyonlarca eser yer alacak. Söyleşi ve imza günleriyle zenginleşecek program kapsamında, Türkiye'nin önde gelen edebiyatçıları Kayseri'de okurlarıyla buluşacak.

Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa da Kitap Fuarında Olacak

Öte yandan, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa ekipleri de fuar alanında kuracakları stantlarla vatandaşların talep ve önerilerini dinleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 8'inci Kitap Fuarı ile kentin 'okuyan ve okutan şehir' vizyonunu pekiştirirken, kültürel kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor.