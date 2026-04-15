Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan toplam 15 taşınmaz için düzenlediği ihalelerden 62 milyon 675 bin Türk Lirası gelir elde etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 'hayırlı olsun' temennileriyle açılışını yaptığı ihaleler, Belediye Meclis Salonu'nda encümen huzurunda açık ve kapalı teklif usulleriyle gerçekleştirildi.

İhaleye sunulan taşınmazlar arasında 13 adet villa arsası, 1 adet ticaret arsası ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsası yüzde 20 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunuldu. Zaman zaman renkli görüntülerin ve tatlı pazarlıkların yaşandığı ihalelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen satışlarla birlikte Kocasinan Belediyesi, toplam 62 milyon 675 bin Türk Lirası gelir elde etti.

Elde edilen gelirlerin vatandaşlara yatırım olarak geri döneceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması ve daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Kayseri'mizde mekân sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Elde edilen her kuruş, hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artmasına ve şehrimizin, dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. İhalelerden elde ettiğimiz gelir, daha iyi ve kaliteli hizmetler olarak hemşehrilerimize geri dönecek' diye konuştu.

İhalede 8 adet taşınmazı tamamladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, Kocasinan Belediyesi'ne ait diğer taşınmaz arsaların da önümüzdeki hafta pazarlığa bırakıldığını ifade etti.