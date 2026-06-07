Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Grupları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni'ne katılarak çocukların mezuniyet sevincini paylaştı. Büyükkılıç, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlerin emrinizde, hizmetinizde, biz sizlerle varız' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen Çocuk Grupları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni'ne katılarak, minik sanatçıların heyecanına ortak oldu. Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde kentin kültür ve sanat yaşamına değer katan çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, bir eğitim dönemini daha başarıyla tamamladı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Çocuk Grupları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni'nde yıl boyunca eğitim alan çocuklar sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni toplarken, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Program öncesinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi önünde hazırlık yapan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Samimi görüntülerin yaşandığı buluşmada Büyükkılıç, minik sanatçıların mutluluğunu paylaştı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Sevgili yavrularımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Teknofest gençliği, iyi ki varsınız' dedi. Bu salonu dün binlerce gencin doldurduğunu söyleyen Büyükkılıç, 'Yerli ve milli anlayışın sesi ve temsilcisi olan sizlerle gurur duyuyoruz. Dün LGS ve YKS sınavlarına girecek yavrularımızla mutluluğunu paylaştık, başarı dileklerimizi ilettik. Dua edin, bu nesil başarıdan başarıya koşsun, zihni açık olsun' diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, çocuklara altın değerinde nasihatler vererek, hayatlarına bir enstrüman ve bir dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. Büyükkılıç, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlerin emrinizde, hizmetinizde, biz sizlerle varız, başarıdan başarıya koşmanız için dua ediyorum' ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da 'Bu salonu cıvıl cıvıl yapan kardeşlerimiz, ailelerimiz hoş geldiniz. Burada büyük bir cevher var, gerçekten pırıl pırıl genç kardeşimizi gördüm, gurur duydum' şeklinde konuştu. Okandan, bu imkânları sağlayan Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde konservatuvarın iki şubesinde toplam 19 branşta eğitim faaliyetleri yürütüldü. Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği, Türk Halk Müziği, ud, keman, bağlama, gitar, piyano, ney, yan flüt, klarnet, bateri, tiyatro, resim ve şan eğitimlerinin yanı sıra Kadınlar Kent Korosu, Türk Sanat Müziği Kent Korosu ile Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları kapsamında müzik ve resim alanlarında eğitimler verildi. Dönem boyunca gerçekleştirilen konserler, sergiler ve sahne etkinlikleriyle eğitim süreci desteklenirken, konservatuvarda 1.250 yetişkin ve 650 çocuk olmak üzere toplam 1.900 öğrenci sanat eğitimi aldı. Eğitim döneminin kapanışı kapsamında düzenlenen resim sergisi ve kapanış konserinde çocukların yıl boyunca ortaya koyduğu eserler sanatseverlerin beğenisine sunulurken, Başkan Büyükkılıç da öğrencileri ve eğitmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonu doğrultusunda kültür ve sanat yatırımlarını artırarak her yaştan vatandaşın sanata erişimini güçlendirmeye ve Kayseri'nin kültürel birikimini geleceğe taşımaya devam ediyor.