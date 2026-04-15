Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dünden bu yana ailesinin haber alamadığı 18 yaşındaki genç, dağlık alanda başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre 14 Nisan'dan bu yana 18 yaşındaki M.K.'den haber alamayan ailesi, genci aramaya başladı. Arama çalışmalarına bu gün de devam eden aile üyeleri; Tınaztepe mahallesinde bulunan Yılanlı Dağ mevkiinde M.K.'yi başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.K.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan M.K.'nin yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.