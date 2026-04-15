Bitlis'te Turizm Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ülkenin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasını tanıtmak ve turizm bilincini arttırmak amacıyla Turizm Haftası'nın kutlandığını söyledi. Kadim medeniyetleri taşıyan Bitlis'in, Urartulardan Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze uzanan zengin tarihiyle adeta bir açık hava müzesi hüviyetinde olduğunu belirten Karakaya, 'UNESCO Dünya Mirası Geçici Lisesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Bitlis Kalesi ve tarihi yapılarımızın yanı sıra Nemrut Kalderası eşsiz güzelliğe sahip bir doğa harikasını bünyesinde barındırmaktadır. Turizm sadece ekonomik tür faaliyet olmanın ötesinde şehirlerin tanıtımına katkı sağlayan kültürlerarası etkileşimi artıran ve toplumsal kalkınmayı destekleyen çok önemli bir alandır. Bu anlayışla turizm altyapısını güçlendirmek, sahip olduğumuz değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve ilimizi daha geniş kitlelere tanıtmak adına çalışmalarımızı bütün paydaşlarımızla sürdürüyoruz' dedi.

Kentteki anıt eserlerin ve sivil mimarilerin restorasyonunu ve işlevlendirilmesini önemsediklerini vurgulayan Karakaya, anıt eserlerinin restorasyonunu bu yıl tamamlayacaklarını, sivil mimarilerin restorasyonlarının da başlamasının kentte çığır açacağını aktardı. Karakaya, 'Bunlara nitelikli işlemler kazandırıldığı takdirde inanıyorum ki Bitlis özellikle kültür turizmi açısından hem bölgede hem ülkemizde aranan turizm restorasyonları arasına gelecek. Nemrut Kalderası'nın da milli parkı olması için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Valilik koordinesinden birçok paydaşımızla çalışıyoruz. Jeotermal konusunu da önemli görüyoruz. Bitlis jeotermal kaynak karşısında nitelikli bir şehir. İl Özel İdaresi olarak 20'nin üzerinde alanı yatırımcılara tahsis ettik' diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise turizmin Bitlis'in kalkınmasında öncü olacak en önemli sektör olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıl önce turizm alanında İktisat Üniversitesi olduklarını hatırlatan Elmastaş, 'Turizm İktisat Üniversitesi olduktan sonra özellikle akademik noktada yaptığımız çalışmalar var. Öncelikle turizm ve hizmet sektöründe insan yüzüne ihtiyaç olduğunu biliyorduk ve bunu karşılamak üzere gastronomi, turizm işletme ve aşçılık programlarını canlandırdık. Mezun vermeye başladık' ifadelerini kullandı.

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner, 7 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden olan Bitlis için gurur verici çalışmalar yaptıklarını söyledi. Cazibe unsurlarıyla Bitlis'in zengin bir turizm potansiyeli taşıdığını belirten Üner, 'Valimiz önderliğinde yürüttüğümüz altyapı, restorasyon ve tanıtım faaliyetleri ildeki turizm hareketliliğinin artmasına katkı sağlamayı ve oluşturacağı katma değerle turizmin yöre halkı için önemli bir sektör haline gelmesini, bunun sonucu ilimizdeki turizm gelirlerine artış sağlamasını hedeflemekteyiz' diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.