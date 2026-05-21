Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan filografi sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tatvan Gençlik Merkezi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin bir yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı filografi (çivi ve tel sanatı) tabloları, Tatvan Yaşam AVM'de düzenlenen sergiyle kapılarını açtı. Serginin açılışı Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Sönmez, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz, Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Eğitmen Gülhan Kara öncülüğünde yaşları 9 ile 29 arasında değişen yaklaşık 40 öğrencinin hazırladığı onlarca eser ziyaretçilerin beğenisini topladı. Üç gün sürecek sergide, Filistin yararına hazırlanacak anlamlı bir proje de yer alıyor.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (EYS) kapsamında eğitim veren Gülhan Kara, sergide yer alan eserlerin büyük sabır ve emeğin ürünü olduğunu söyledi. Kara, yaklaşık 40 öğrencinin bir yıl boyunca hazırladığı çalışmaların ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirtti. Sergide yaklaşık 70 filografi tablosunun yer aldığını ifade eden Kara, yoğunluk nedeniyle bazı eserlerin sergi alanına sığdırılamadığını da dile getirdi.

Serginin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Filistin halkına destek amacıyla başlatılan interaktif tablo projesi oldu. Ziyaretçilerin bizzat çivi çakarak tamamlayacağı tablonun satışından elde edilecek gelirin tamamen Filistin'e bağışlanacağını belirten Gülhan Kara, şu ifadeleri kullandı:

'Filistin adına bir proje yaptık. Burada halkımızın ve gençlerimizin elinden çıkacak bir tablo üretilecek. Her gelen bir çivi çakacak. Tablo tamamlandıktan sonra satışa sunacağız. Elde edilen geliri ise Diyanet aracılığıyla Filistin'e bağışlayacağız.'

Serginin üç gün boyunca açık kalacağını belirten Kara, tüm vatandaşları Tatvan Yaşam AVM'de düzenlenen etkinliğe davet etti. Özellikle Filistin'e destek olmak isteyen yardımseverlerin sergiye katılım göstermesini isteyen Kara, dayanışmanın önemine dikkat çekti.